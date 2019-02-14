



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Ben isterim ki rakip takımlarımın başkanları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı olsun. Buna sevgili Ali Koç da dahil." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynadığı maç öncesinde TRT Spor'a konuşan Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un bugün yaptığı açıklamalar ile ilgili soru üzerine, "Ben isterim ki rakip takımlarımın başkanları TFF Başkanı olsun. Buna sevgili Ali Koç da dahil. İkinci başkanı da Merkez Hakem Kurulu Başkanı olsun. Çok samimi söylüyorum. Bundan rahatsızlık duymam. Onlar kendi takımının çıkarları için bize haksızlık yapacaklarsa ben o futbolu oynamam. Onların da buna alet olacaklarını zannetmiyorum. Benim için beis yok. Eğer oyunu kurallarına göre oynayacaksa en ateşli rakip takımın taraftarı veya başkanı, TFF Başkanı olsun. Benim ve camiam için hiçbir sorun yok." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Trabzonspor maçının ardından yaptığı "Hakemler de insandır, hata yapabilirler, öyle bakmak lazım olaya." açıklamasıyla ilgili bir soru üzerine de ise şunları kaydetti:

"Hocamız ince bir ironi yaptı. Başka bir şey yok. Şark kurnazlığı başka bir şeydir. Ona girmeyelim. Ben kimseyi kırmak istemiyorum. Kulüpler Birliği Vakfı'nın açıklamasına gönderme yaptı. Bir kişi haklı olarak bağırıyorsa onu dinlemek gerek. Tüm takımlara başarılar ve hakça adil yarışlar diliyorum. Kim şampiyon olursa alkışlarım."