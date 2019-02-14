0553 313 94 23

"Rakip takımlarımın başkanları TFF Başkanı olsun"

- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz:"Eğer oyunu kurallarına göre oynayacaksa en ateşli rakip takımın taraftarı veya başkanı, TFF Başkanı olsun. Benim ve camiam için hiçbir sorun yok"- "Hocamız ince bir ironi yaptı. Başka bir şey yok. Şark kurnazlığı başka bir şeydir. Ona girmeyelim. Ben kimseyi kırmak istemiyorum"

14 Şubat 2019 Perşembe 21:28
"Rakip takımlarımın başkanları TFF Başkanı olsun"


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Ben isterim ki rakip takımlarımın başkanları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı olsun. Buna sevgili Ali Koç da dahil." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynadığı maç öncesinde TRT Spor'a konuşan Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un bugün yaptığı açıklamalar ile ilgili soru üzerine, "Ben isterim ki rakip takımlarımın başkanları TFF Başkanı olsun. Buna sevgili Ali Koç da dahil. İkinci başkanı da Merkez Hakem Kurulu Başkanı olsun. Çok samimi söylüyorum. Bundan rahatsızlık duymam. Onlar kendi takımının çıkarları için bize haksızlık yapacaklarsa ben o futbolu oynamam. Onların da buna alet olacaklarını zannetmiyorum. Benim için beis yok. Eğer oyunu kurallarına göre oynayacaksa en ateşli rakip takımın taraftarı veya başkanı, TFF Başkanı olsun. Benim ve camiam için hiçbir sorun yok." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Trabzonspor maçının ardından yaptığı "Hakemler de insandır, hata yapabilirler, öyle bakmak lazım olaya." açıklamasıyla ilgili bir soru üzerine de ise şunları kaydetti:

"Hocamız ince bir ironi yaptı. Başka bir şey yok. Şark kurnazlığı başka bir şeydir. Ona girmeyelim. Ben kimseyi kırmak istemiyorum. Kulüpler Birliği Vakfı'nın açıklamasına gönderme yaptı. Bir kişi haklı olarak bağırıyorsa onu dinlemek gerek. Tüm takımlara başarılar ve hakça adil yarışlar diliyorum. Kim şampiyon olursa alkışlarım."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 21:28
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Mustafa Cengiz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bitlis’te okullara kar engeli
    1. Bitlis’te okullara kar engeli
    2. "İstikrarı, güveni devam ettirebilmek..
    3. ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri,..
    4. Adana'da ev yangını
    5. Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal..
    6. Bakan Turhan Bayburt’ta temaslarda..
    7. Meclis'te kabul edilen Maden Kanunu..
    8. Bakan Pakdemirli: “Türkiye’nin 18..
    9. AK Partiden "14 Şubat" paylaşımı
    10. Litvanya Milli Günü resepsiyonu
    11. "Rakip takımlarımın başkanları TFF..
    12. Oyuncu Emre Kınay, İYİ Parti'den..
    13. Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a olay..
    14. Mansur Yavaş’ın 'Ankara' gafı olay..
    15. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "askeri mahrem..
    16. Maden Kanunu kabul edildi
    17. UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 -..
    18. Emiliano Sala için saygı duruşu
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı
    20. Bakan Ersoy'dan hayatını kaybeden..
    21. Venezuela'dan "her türlü saldırıya..
    22. Türkoğlu’nda ahır çöktü, 6 hayvan..
    23. Maden Kanunu ile bazı kanun ve..
    24. KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan İran’a..
    25. Galatasaray taraftarından anlamlı..
    26. Bolu-Ankara yolunda zincirleme kaza
    27. Emre Kınay, İYİ Parti'den Başkan adayı..
    28. "Sevgililer" Galata Kulesi'ne yansıdı
    29. MEB'den skandal izin! Tepkiler çığ..
    30. Hindistan’da bombalı saldırı: 10 asker..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı