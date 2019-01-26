0553 313 94 23

Rakamlar korkunç! Antalya'daki hortum felaketinin bilançosu açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da meydana gelen hortum felaketinin korkunç bilançosunu açıklçadı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 14:20
Rakamlar korkunç! Antalya'daki hortum felaketinin bilançosu açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalyadaki fırtına ve hortum felaketleri ile ilgili rakamları açıkladı. Bakan Kurum, "2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 13 vatandaşımız yaralandı. 1 vatandaşımızın ise kayıp bilgisi var. Arama çalışmaları devam ediyor. Yaptığımız tespitlere göre Kumlucada 2 bina tamamen yıkılmış vaziyette. 21 ağır hasarlı, 208 az hasarlı olmak üzere toplamda 229 binada hasar tespiti yapılmış. Ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretler ve küçük sanayi kooperatifi anahtar teslim törenine katılmak için Karaman'a geldi. Karaman Valisi Fahri Meral'i ziyaret eden Bakan Kurum, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Murat Kurum, Antalya'da yaşanan fırtına ve hortum sonucu oluşan felaketlerle ilgili rakamlar paylaştı.

'Çalışmalar devam ediyor'

Bakan Murat Kurum, "Önceki gün Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike ilçelerinde meydana gelen hortum afetinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 13 vatandaşımız da yaralandı. 1 vatandaşımızın ise kayıp bilgisi var. Arama çalışmaları devam ediyor. Buradan vefat eden vatandaşlarımız için başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Antalyamıza geçmiş olsun. Antalya'da afetten hemen sonra Bakanlık olarak harekete geçtik. İl Müdürlüğümüz ekipleri hasar tespit, enkaz kaldırma çalışmalarına ivedilikle başladılar. Kemer, Finike ve Kumluca ilçelerinde ön hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Yaptığımız tespitlere göre Kumluca'da 2 bina tamamen yıkılmış vaziyette. 21 ağır hasarlı, 208 az hasarlı olmak üzere toplamda 229 binada hasar tespiti yapılmış. Ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarına devam ediyorlar" açıklamasını yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 14:20
  1. Karaman
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. Antalya
  4. hortum felaketi
  5. Korkunç bilanço

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ortağını bıçakladı! Ölüp ölmediğini sordu
    1. Ortağını bıçakladı! Ölüp ölmediğini..
    2. Voleybol: Efeler Ligi
    3. JuJitsu Newaza Açık Kulüpler Turnuvası
    4. Diriliş Ertuğrul'da yeni dönem! Osman..
    5. "Sanayi alanlarını şehir dışına..
    6. İnşaat temelinden insan kemikleri..
    7. Gençlerbirliği koltuğu kaptırdı
    8. Cumhurbaşkanlığı harekete geçti!..
    9. "Yasakçı bir Türkiye'den, bugün güçlü..
    10. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    11. Vatandaşlar şikayet etti! Bakan baskın..
    12. İzmir'de Küçük Menderes Nehri taştı,..
    13. CHP'den İzmir açıklaması
    14. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    15. Tarlada balık üretilen havuzları sel..
    16. İsrail'in naaşını alıkoyduğu..
    17. Ulaşım sağlanamıyor! Dev kaya..
    18. "Yumruk gibi kenetlendik"
    19. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    20. Bakan Dönmez'den BEDAŞ'a ani baskın
    O ülkede halka sokağa inin çağrısı
    O ülkede halka sokağa inin çağrısı
    Venezuela'dan Türkiye'ye çağrı!
    Venezuela'dan Türkiye'ye çağrı!
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!