Ekonomi Rakamlar açıklandı! Türkiye’nin dış pozisyonunda dikkat çeken tablo!
TCMB verilerine göre Şubat 2026’da Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu eksi 347.6 milyar dolar oldu. Yurt dışı varlıklar 439.1 milyar dolara yükselirken, yükümlülükler 786.8 milyar dolara geriledi. Rezerv varlıklar 210.3 milyar dolara düşerken, kalemlerde karışık bir seyir izlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2026 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, şubat ayı itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1.7 artışla 439.1 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 0.5 azalışla 786.8 milyar dolar oldu.

Bu gelişmelerle Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, şubat itibarıyla eksi 347.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

 

Rezerv varlıklar, şubatta 7.9 milyar dolar azalarak 210.3 milyar dolar oldu.

Varlık kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1.2 artarak 76.8 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0.4 azalarak 145.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 2 azalarak 42.5 milyar dolara geriledi.

 

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümetin Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) yükümlülükleri yüzde 1.2 azalarak 22.1 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalışın etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 2.2 azalışla 226.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları kalemi ise yüzde 0.8 artarak 153.4 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0.1 azalarak 407.2 milyar dolar oldu.

