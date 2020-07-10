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Kadın - Aile

Raika isminin anlamı nedir? Raika Kur'an'da geçiyor mu?

Raika isminin anlamı nedir? Raika Kur'an'da geçiyor mu? soruları son zamanlarda sık sık araştırılmaya başlandı. Önceden duyulmamış ama söyleniş biçimi olarak farklılık arz ettiği için popüler olma yolunda giden Raika isminin anlamını sizler için derledik. Peki ama Raika ne anlama geliyor? Kız ismi mi erkek ismi mi? Kur'an'da geçiyor mu kökeni ne? İşte merak edilenler...

Yeniakit Publisher
2020-07-10 18:24:00 -
Raika isminin anlamı nedir? Raika Kur'an'da geçiyor mu?

Arapça kökenli Raika, kız çocukları için uygun bir isimdir. Sade, saf, katışıksız anlamlarına gelen ismin sözlük anlamı ise; Alımlı, güzel, hoş. 

 

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