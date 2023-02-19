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Medya Rahmi Turan, yine İslami kavramları diline doladı! Sen bu işlerle uğraşma ihtiyar
Medya

Rahmi Turan, yine İslami kavramları diline doladı! Sen bu işlerle uğraşma ihtiyar

Sözcü gazetesinin İslam, İslami kavramlar ve Müslümanlarla arası bozuk yazarı Rahmi Turan, sanki önce tedbir alınmasını, sonra tevekkül edilmesini dinimiz emretmiyormuş gibi algı operasyonuna girişti.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 11:37:00 -
Rahmi Turan, yine İslami kavramları diline doladı! Sen bu işlerle uğraşma ihtiyar

Sözcü gazetesinin İslam, İslami kavramlar ve Müslümanlarla arası bozuk yazarı Rahmi Turan, sanki önce tedbir alınmasını, sonra tevekkül edilmesini dinimiz emretmiyormuş gibi algı operasyonuna girişti. İslami kavramları kirli diline dolayıp göz boyamaya çalışan asparagasçı Turan, özetle şunları kaydetti:

"Vicdanları nasıl rahat ediyor, anlamak zor ama gerçek bu! Vatandaş yalanlardan, hamasi lâflardan bıktı! “Kader” “İlahi takdir” “Alın yazısı” “Sabır” gibi sözleri artık kimse duymak istemiyor. Çöken sadece binalar değil, ülkeyi 20 yıldan beri yönettiği halde, koruyucu önlemleri almayan siyasi iktidardır!"

 

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Yorumlar

fetösavar

kader, takdiri ilahi, alın yazısı senin anlayamayacağın tarzda şeyler... sakallı bebek, asparagas konuları daha uygun sizin için...

kibarcik

buyasa gelmışsin lakin adeta bos bır cuval gıbı dık duramıyorsun besmlesız zıhnıyetın tezahürlerinin danıskasısın taktırı ılahıyeye ınancın yok azraıl as geldıgınde goreceksın b... cuvbalı veselam
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