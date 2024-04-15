Rahmi Koç’tan Ramazan’da vur patlasın çal oynasın! Vergide geride eğlencede ileride
Vergi rekortmenliğinde ilk sırayı Selçuk Bayraktar’a kaptıran Rahmi Koç’un Ramazan ayında Küba gecesine katılıp alem yaptığı ortaya çıktı.
Vergi rekortmenliğinde ilk sırayı Selçuk Bayraktar’a kaptıran Rahmi Koç’un başında bulunduğu Koç Holding, Tat Gıda Sanayi A.Ş. paylarının yüzde 49,04'ünü ve intifa senetlerini Memişoğlu Tarım Ürünleri'ne satmasıyla gündeme gelmişti.
Yıllık bazda açıkladığı rekor seviyede kârlarla gündemden düşmeyen Koç'un vergi öderken zirvede olmaması dikkat çekerken, ekonomik durumu tartışma konusu olan Rahmi Koç'un tepki çeken anları ortaya çıktı.
Ramazan ayında İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki lüks bir restoranda düzenlenen Küba gecesine katılan Koç'un doyasıya eğlendiği anlar yayınlandı. Gecede Kübalı şarkıcıya eşlik ederek dans eden Rahmi Koç, şarkı söylemeyi de ihmal etmedi. Öte yandan Rahmi Koç'un marakas çaldığı da görüldü.