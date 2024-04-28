Rahmetli Sezai Karakoç’a saygısızlık! DEM’li belediyeden şimdi de isim oyunu
Terör sevici DEM'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç'un isminin verildiği kongre merkezinde isim değişikliği yapmak için algı çalışmasına başladı.
DEM'li belediye, kongre merkeziyle ilgili duyurularında, “ÇandAmed” adını kullanıyor.
Diyarbakır AK Parti İl Başkanı Avukat Mehmet Raşit Ocak, sosyal medya medya hesabından paylaşımda bulunarak DEM'in isim oyununa tepki gösterdi.
'Bu ihanetten vazgeçin'
AK Partili Ocak, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Diyarbakırlı olan rahmetli Sezai Karakoç siyaset üstüdür, şair, yazar ve fikir insanıdır. Edebiyatımızın müstesna ismi, büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç’un isminin Kültür Merkezimize verilmesi halkımızın ortak iradesi, ortak kararıdır. DEM’li belediyenin 'oldu bitti’ ile Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nin ismini sessiz sedasız değişmeye kalkması, Diyarbakırımıza, sanatımıza, özümüze, kültürümüze ve halkımıza ihanettir, bu ihanetten vazgeçin”
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