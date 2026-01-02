  • İSTANBUL
Rahmet bol bol yağıyor! 594 yerleşim yolu kapandı

Kar rahmeti, Van kent genelinde bir haftadır etkisini sürdürüyor. Hava şartları sebebiyle kent genelinde 594 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, okullar bu günde tatil edildi.

Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 24 santimetreyi bulurken, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan ve 3 bin rakımlı Türkiye’nin en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi’nde kar kalınlığı 143 santime ulaşırken, Bahçesaray, Başkale ve Çatak gibi yüksek rakımlı ilçelerde kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Özellikle Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

"594 noktaya ulaşım sağlanamıyor"

Yoğun kar ve tipi nedeniyle il genelinde 594 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar temizleme ekipleri, kapalı yolları açmak için 7/24 esasına göre mesai harcıyor. Ancak yüksek kesimlerde devam eden fırtına, açılan yolların kısa sürede tekrar kapanmasına neden oluyor.

 

"Okullar tatil edildi, idari izin verildi"

Van Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda buzlanma ve çığ riskine karşı radikal kararlar aldı. Valilikten yapılan açıklamada: "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil eğitim-öğretime 1gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" denildi.

"Çığ ve don uyarısı"

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kar yağışının Cuma günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, özellikle eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyarırken; gece saatlerinde beklenen şiddetli don ve buzlanmaya karşı sürücülerin zincirsiz yola çıkmaması gerektiğini hatırlattı.

