Raftan kasaya götürene kadar 70 lira zamlandı! Vatandaş rezalete böyle isyan etti

Yağ nedeniyle 3 milyara yakın ceza alan marketlerde manzara değişmedi. Önce yağ stokları raftan eksiltildi, sosyal medyada vatandaşa korku salındı, ardından da fiyatlar uçuruldu. 5 litrelik yağı 300 TL'ye bile satan var.

Vatandaş kasalarda kavgaya tutuştu

Birlikte fiyat belirledikleri için Rekabet Kurumu'ndan 3 milyara yakın ceza alan büyük zincir marketler, bu kez de 'savaş' bahanesiyle yağları raftan indirdi, zam yaparak yerine koydu. Vatandaşlar da 'yokluk ve zam' paylaşımlarıyla etkilendi. Marketlere koşanlar hem pahalı yağ aldı hem kasalarda kavga etti.

Emniyet, 45 sosyal medya kullanıcısı için inceleme başlattı. Önce yağ stokları bitecek denilerek, sosyal medya paylaşımlarıyla vatandaşa korku salındı, ardından da etiketler bir günde 2-3 kez değiştirildi.

108 liralık yağ aynı gün 128 liraya çıkarıldı

Önceki gün bir zincir markette 108 lira olan 5 litrelik ayçiçek yağı aynı gün 128 liraya çıkarıldı. Dün ise aynı ürün raflardan çekilirken bazı marketlerde ise ürünle birlikte, yeni zam için etiketler de tamamen kaldırıldı.

Raftan kaldırıp depoya istiflediler

Ayçiçek yağında artan fiyatlar nedeniyle stokçu marketler de yapılan baskınlarla deşifre oldu. Birçok ilde anlık baskınlar yapan zabıta ekipleri, depolarda stoklanmış ürünlerle karşılaştı. Marketlere para cezası yazıldı. Diyarbakır Bağlar'da denetim yapan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu stoklanan tüm ürünlere el konulduğunu kaydetti.

Beyoğlu "Stokçuluk ve fırsatçılık hem suçtur hem de gayri ahlakidir" dedi.

Fiyat karmaşası

Bir başka market de 54 liraya sattığı 2 litrelik yağa 79 lira etiket koydu. Marketlerin 5 litrelik yağda dünkü fiyat aralığı 128-180 TL oldu. Hatta yerel bir zincir market 5 litrelik ayçiçeği yağını 264 liraya sattı. Benzer fiyat artışı e-ticaret platformlarında da yaşandı. Bir e-ticaret platformunda satış yapan bir market 298 liradan indirim yaparak 268.20 lira fiyat yazdı.

Kasada farklı fiyat

Zincir marketler satışlara adet sınırlaması getirdi, internet sitelerinde de 'stokta' yok ibaresiyle satışı durdurdu. Yaşanan fiyat artışı sosyal medyada da gündem oldu. Bir marketin 5 litrelik yağın 130 liralık raf fiyatına kasada 200 lira fiyat biçmesi bir vatandaşın paylaştığı video görüntülerine de yansıdı. Vatandaşlar binlerce paylaşım yaptı.