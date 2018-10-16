Radyoda yemek pişirmek



Neden böyle oluyor? Çünki, biz burada radyo dalgaları diyoruz ama onun neredeyse 20 katındaki radyo dalgalarıdır bu işi yapan.. 2.500 megahertz frekans boyutundadır. Bu boyuttaki radyo dalgaları su, yağ ve şeker tarafından çok rahat emilmelerine rağmen plastik, cam, seramik gibi malzemeler, nitrojen ve oksijen gibi gazlarca emilmezler ve tekrar gerisin geriye yansıtılırlar.

Diyelim ki, normal bir fırında bir keki pişiriyorsunuz. Kekler normal olarak 170-180 derecede pişer. Ama siz klasik fırını yanlışlıkla 250 dereceye ayarlarsanız, kekin içi pişmez ama, dışı yanar. Normal bir fırında, ısı önce yemeğin piştiği kap sonra da yemeğin dışı ile temas eder ve oradan içine doğru yayılır. Fırının içinde ısınan kuru hava da, kekin içi hâlâ nemli iken dışını kurutur.

Mikrodalga fırınlar doğrudan yiyeceğin yağ ve su moleküllerini etkilerler. Su ve yağ molekülleri yiyeceğin her tarafına dağılmış olmaları sebebi ile, ısınma da aynı zamanda her yerde olur.

Elbette radyo dalgaları yiyeceğin daha kalın ve yoğun kısımlarından farklı şekilde direnç görerek geçtiklerinden, yiyecekte farklı sıcaklıkta noktalar oluşabilir.

Radyo frekansındaki bu mikrodalgalar, oksijen ve nitrojen tarafından emilmedikleri için, mikrodalga fırında bulunan hava da, diğer fırınlardaki gibi sıcak olmayıp, oda sıcaklığındadır. Bu da ısınan hava tesiri ile yiyecekte, kızarmış bir kabuk oluşmasına mani olur.

● Bir mikrodalga fırınına, giysilerinizden birini koyarsanız, kumaş aniden ısınır ve içerdeki havayı da ısıtır. Kumaş yanmasa da normal bir fırında olacağı gibi kumaşın yüzeyinde kırışık bir kabuk oluşur.

● Daha ilginci, bir mikrodalga fırının içine bir kahve fincanı içinde su koyarsanız, fincanın içindeki suyun ısısı, suyun kaynama noktasını geçtiği halde, suyun kaynamadığını, hava kabarcıklarının çıkmadığını görürsünüz. Bu suyu fırından alır, içine bir kahve kaşığı sokar veya onu içinde kahve bulunan bir kaba dökerseniz, aniden kabarcıklarla kaynayacak ve hatta taşacaktır.

● Eveeet, olay bu! Fakat konunun bir de hâlâ çözümlenmemiş bir yönü var. Radyo dalgası demek “radyosyon” demek. Ama çok düşük olduğu için umursamıyoruz. Gelgelelim mikrodalgalarda çok çok yüksek!