Radyo mecrası yüzde 16 arttı

Reklam verenlerin 2018 ilk 6 aylık radyo mecrası harcamaları 142.061.000 TL* olarak gerçekleşti.



RİAK Genel Müdürü ve Basın Sözcüsü Olcay Akay açıklamasında, "Ülkemizde Radyo Mecrasının Medya yatırımlarından aldığı pay Avrupa ortalamasının altında yer alıyor, bu gerçeği göz önünde bulunduracak olursak büyüme hacmi olan bir mecraya sahibiz.

Maalesef içinde bulunduğumuz 2018 yılı hem siyasi, hem ekonomik olarak son yıllarda en sıkıntılı geçirdiğimiz bir dönem olarak tarihe geçiyor. Mecramız tüm olumsuzluklara rağmen ilk altı ay %16* büyüme gerçekleştirdi.

Radyo harcama verilerine bakıldığında mecrada yaşanan %16 oranındaki artış, radyonun reklam veren gözünde öneminin artarak devam ettiğini bizlere gösteriyor. Gelişen ve dönüşen Dünya koşullarında veri her şey, bu düşünceyle reklam verene şeffaf, denetlenen, güvenilir ve hesap verilebilen sistem içerisinde her ay düzenli raporladığımız Nielsen –RİAK araştırma sonuçları da çok önemli bir yer tutmaktadır.

Hiç kuşkusuz ki bu önemli büyümede, 2017 yılının son aylarında başlattığımız “RİAK Reklam verenle Kahvaltıda Buluşuyor” temalı toplantılarımızın da katkısı çok büyük oldu. Televizyondan sonra en yüksek erişimi olan Radyonun verilerle hedef kitleye verebileceği mesajları, tüketici üzerinde oluşturabileceği olumlu etkiyi, Reklamveren marka yetkililerine, ilgili medya ajansı ve radyo ajansı yöneticilerine, araştırma şirketimiz Nielsen’in sunumlarıyla gösteriyoruz.

Reklam verene bir kez daha verilerle diyoruz ki, “Tüketici ile Markanı buluşturabileceğin en uygun mecra olan Radyoda Reklamını ver maliyetlerini düşürerek kazan” diye konuştu.



(*) Yayıncı kuruluşların TRT dahil edilmiş RTÜK beyanlarına göre, sponsorluk- ticari iletişim- ürün yerleştirme- tele alışveriş dahil 2018 ilk 6 ay radyo mecrası gelirleri 142.061.000 TL., 2017 ilk 6 ay radyo mecrası gelirleri 122.458.000 TL’dir. Bu rakamlara göre değişim oranı %16 büyüme olarak gerçekleşmiştir.