Radamel Falcao'dan olay sözler! ''Ben sözümden dönmem!''

Galatasaray Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Edindiğimiz bilgiye göre İstanbul'a geliş tarihi de kesinleşmişti.

Monaco'dan açıklama: Falcao'yu göndermek istemiyoruz



Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov: "Wissem Ben Yedder'i transfer ettiğimiz için mutluyuz. Bu sezon iki forvetle oynama düşüncemiz var. Bu nedenle Falcao'yu da tutmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Falcao baskı yapıyor



Falcao'nun takımdan ayrılmak için Fransız yöneticilere baskı yaptığı ve bu transfer izin verilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Monaco'nun bu transfer için Galatasaray'dan 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi. Galatasaray'ın hem Monaco hem de Falcao ile her konuda anlaşmasından sonra oyuncunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Bırakın Galatasaray'a gideyim



Radamel Falcao: "Galatasaray'dan iyi bir teklif aldım. Beni düşünmeyen sizsiniz. Ben Galatasaray'a söz verdim ve bu sözümden dönmem. Vereceğim karara da saygı duymanız ve zorluk çıkarmamanız gerekir. İzin verin Galatasaray'a gideyim." ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.