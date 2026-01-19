  • İSTANBUL
Rachel Corrie ve Esma Biltaci İçin Rami Kütüphanesi'nde Buluşma
Kültür - Sanat

Rachel Corrie ve Esma Biltaci İçin Rami Kütüphanesi’nde Buluşma

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rachel Corrie ve Esma Biltaci İçin Rami Kütüphanesi’nde Buluşma

“Siz Dünyayı Affeder miydiniz?” kitabı üzerine söyleşi ve fotoğraf sergisi etkinliği olacak.

Ketebe Yayınları imzasıyla yayımlanan “Siz Dünyayı Affeder miydiniz? – Rachel Corrie ile Esma Biltaci’nin Hikâyesi” kitabı üzerine, Rami Kütüphanesi’nde bir tanıtım ve söyleşi programı düzenleniyor.

Kitabın yazarı Hamza Er ile şehid Esma Biltaci’nin annesi Sena Abdülcevad’ın konuşmacı olarak katılacağı programda, okurlar ve kitapseverler; Rachel Corrie ve Esma Biltaci’nin yaşamlarından kesitlerin yer aldığı duygusal bir fotoğraf sergisi ile de buluşacak.

Etkinlik, Ketebe Yayınları ve Rami Kütüphanesi iş birliğiyle, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 16.30’da, Rami Kütüphanesi 173 No’lu Salon’da gerçekleştirilecek.

"Siz Dünyayı Affeder miydiniz?", farklı coğrafyalarda yaşayan iki genç kızın, Amerikalı Rachel Corrie ve Mısırlı Esma Biltaci’nin tamamen gerçek ve bir o kadar da etkileyici yaşam öykülerinden yola çıkarak, dünyanın neresinde olursa olsun vicdanın aynı dili konuştuğunu okuyucuya hatırlatıyor. Ketebe Yayınları imzasıyla yayımlanan kitap, iki genç kızın hayatları üzerinden insanlığın ortak vicdanına güçlü bir çağrıda bulunuyor.

