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R4 Dünya Rafting Şampiyonası

Türkiye'de ilk kez Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Çayı'nda düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası, slalom yarışlarıyla devam ediyor

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:59
R4 Dünya Rafting Şampiyonası

TUNCELİ (AA) - Türkiye'de ilk kez Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Çayı'nda düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası, slalom yarışlarıyla sürüyor.

Kent merkezinden geçen Munzur Çayı üzerinde oluşturulan 400 metrelik yapay parkurda gerçekleştirilen şampiyona kapsamındaki yarışların ikinci gününde, 20 ülkeden yaklaşık 800 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.

Çay üzerine iplerle asılan kapılara değmeden geçmeye çalışan sporcular, şampiyonanın son gününde bitiş noktasına en kısa sürede gelmek için mücadele veriyor.

Bazı sporcular, engellerden geçtikleri esnada suyun üzerinde dönen botların ters dönmesiyle çaya düştü. Can kurtarma ekiplerinin hemen müdahale ettiği sırada sporcular çaydan çıkmayı başarırken ekiplerde ters dönen botları kenara çekti.

Şampiyona öğleden sonra yapılacak slalom yarışlarının ardından kupa ve madalya töreniyle sona erecek.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:59
  1. Munzur Çayı
  2. R4 Dünya Rafting Şampiyonası
  3. Tunceli

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