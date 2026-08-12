Quick Sigorta motosiklet tutkusunu Karadeniz kıyısına taşıdı

Motosiklet kültürüne uzun soluklu destek veren Quick Sigorta, festival rotasına Ordu’nun Fatsa ilçesinde devam etti. İkinci Quick Sigorta Fatsa Çınar Motofest, 7-8 Ağustos tarihlerinde Fatsa Uzunkum Plajı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye’nin 62 ilinden 5.000’e yakın katılımcının dahil olduğu organizasyona Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy’un yanı sıra bölgedeki Quick Sigorta acenteleri, iş ortakları ve motosiklet kulüpleri de katıldı.

Karadeniz kıyısında iki gün süren festivalde motosiklet kültürü deniz, spor, müzik ve eğlenceyle iç içe geçti. Plaj voleybolu, kano ve yüzme yarışları, denizde halat çekme, akrobasi gösterileri, Colorfest ve köpük partisinin yanı sıra motosiklet korteji de programın öne çıkan etkinlikleri arasında yer aldı. Mehmet Beraç ve Kasamam konserleri ile DJ performansları ise festival atmosferini gece saatlerine taşıdı. Katılımcılar, günü plajda ateş eşliğinde gerçekleştirilen gitar performanslarıyla tamamladı.

Quick Sigorta da festival alanındaki temaslarıyla motosiklet kullanıcılarıyla bir araya gelirken, motosikletlere yönelik KASKONOMİQ Kasko Sigortası hakkında katılımcılara bilgi verdi.

“Bu kültürün en güzel tarafı yola çıktıkça büyümesi”

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, Fatsa’daki buluşmayı değerlendirirken motosiklet kültürünün farklı coğrafyalarda kazandığı renge dikkat çekti: “Her şehrin motosiklet kültürüne kattığı ayrı bir ruh var. Fatsa’da bu kez motor sesine Karadeniz’in sesi, festivale de plajın enerjisi eşlik etti. Sabah başlayan yarışmalardan korteje, akrobasi gösterilerinden akşam konserlerine kadar iki gün boyunca çok canlı bir atmosfer yaşandı. Motofestlerin bizim için en kıymetli tarafı da bu. Aynı tutkuyu paylaşan insanların farklı coğrafyalarda aynı güçlü topluluk duygusuyla bir araya gelmesi... Acentelerimizle, motosiklet kulüpleriyle ve sürücülerle Fatsa’da yan yana olmak bu yolculuğumuza çok güzel bir durak daha ekledi.”

Quick Sigorta’nın motofest buluşmaları Rize, Artvin, Balıkesir ve Kahramanmaraş’taki organizasyonlarla devam edecek.