Quaresma'nın Beşiktaş'ta kalma nedeni belli oldu
Beşiktaş'ta Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma'nın eşi Uzakdoğu'ya gitmek istemeyince fikir değiştirdiği ve transferin rafa kalktığı öğrenildi.17 Şubat 2019 Pazar 10:30
Yeni Malatyaspor maçının ardından sözleşmesi bitene kadar Beşiktaş'ta kalacağını ve şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Quaresma'nın Portekiz ve ABD'den istediği teklifi alamadığı için ayrılık kararından vazgeçtiği belirtildi.
Eşi ayrılmak istemedi
Önünde sadece Çin seçeneği kalan Portekizli yıldızın, eşi Uzakdoğu'ya gitmek istemeyince fikir değiştirdiği öğrenildi
Ricardo Quaresma bu sezon Beşiktaş formasını terlettiği 17 maçta 2 gol atıp 9 asist yapma başarısı gösterdi
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