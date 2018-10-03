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Quaresma zirveyi Loris Karius'tan geri aldı!

Forma satışında zirveyi Alman file bekçisi Karius'a kaptıran Quaresma, iki hafta sonra tekrar 1 numaraya yükseldi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:45
Quaresma zirveyi Loris Karius'tan geri aldı!

Beşiktaş'ta Quaresma ile Karius arasındaki forma satış rekabeti nefes kesiyor. Alman kaleci İstanbul'a gelip imzayı attığında, öyle bir rüzgar estirdi ki yıllardır Beşiktaş'ta forma satışında bir numara olan Quaresma'yı tahtından etti. Kartal Yuvası'ndan sorumlu Yönetici Hüseyin Mican, Karius'un ilk kez forma satışında bir numaraya yükseldiğini açıkladı. Ancak Karius zirveden çabuk indi.

MEMNUNUZ

Son dönemde etkileyici bir performans ortaya koyan Quaresma, yeniden zirveyi Karius'tan geri aldı. 2 hafta bir numarada kalabilen Karius, Quaresma'nın ardından ikinci sırada geliyor. Yönetici Hüseyin Mican bunun bile büyük bir başarı olduğunu söyledi. Mican, "Kaleci forması- nın bu kadar fazla satması çok nadir görülen bir durum. Bu rekabetten ve satışlardan memnunuz" dedi.

LOVE DA LİSTEDE

UEFA Avrupa Ligi'nin resmi Twitter hesabından yayınlanan ankette bu hafta en iyi performansı gösteren oyuncu sorulurken listede Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Vagner Love da yer aldı. Brezilyalı oyuncu uzun bir aradan sonra Kayserispor'a gol atmıştı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 11:45
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