Quaresma, Sion kıskacında! İsviçre’nin Sion Kulübü, Ricardo Quaresma’nın peşine düştü. Yeni sezonda kadroda yenilik yapmak isteyen Beşiktaş, transfere sıcak bakıyor.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’ya İsviçre’nin Sion Kulübü talip oldu. Sion, devre arasında da Quaresma’ya talip olmuştu fakat transfer gerçekleşmemişti. Buna rağmen İsviçreliler, Portekizli’den vazgeçmiş değil. Sion’un Türk asıllı hocası Murat Yakın’ın ısrarla istediği Quaresma için bir kez daha Beşiktaş’ın kapısı çalınacak. Sion’un yetkilileri İstanbul’a gelerek siyah beyazlılarla ön görüşmeler de yaptı.

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