Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Portekiz'in dev kulübü talip oldu

Kulüpten alacağını istedikten sonra gözden düşen ve kendisinden takım bulması istenen Ricardo Quaresma’nın eski takımı Porto ile temasta olduğu ileri sürüldü. Kendisi istemese de Teknik Direktör Şenol Güneş’in izin vermemesi nedeniyle Antalya kampına katılan Q7’nin menajeri transfer görüşmelerini yürütüyor. Quaresma’ya Arap ülkelerinden ve Çin’den cazip teklifler gelmesine rağmen, 35 yaşındaki yıldızın tercihini Avrupa’da oynamaktan yana kullandığı ve Çin ile Arap kulüplerinin tekliflerine kapalı olduğu belirtildi. Avrupa’da ise şu anda sadece Porto ile bir temas kurulurken, Portekizli yöneticiler Beşiktaş Kulübü ile henüz görüşmedi. Siyah-Beyazlılar’ın Portekizli oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edilirken, Porto’nun bu rakamı ödemeye yanaşmayacağı kaydediliyor. Kartal bu nedenle Q7’nin Çin ya da Arap kulüplerine gitmesini istiyor. Quaresma Avrupa ısrarını sürdürürse, “5 milyon euroyu getir, istediğin yere git” denecek.