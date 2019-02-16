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Quaresma Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı

Ricardo Quaresma:"Buradayım ve burada devam edeceğim"- "Ben Beşiktaş taraftarına büyük saygı duyuyorum. Bu çerçevede eğer bir gün Beşiktaş'tan ayrılacak olursam, zaten birinci ağızdan çıkarım ve bütün Beşiktaş taraftarına açıklama yaparım. Sözleşmemin sonuna kadar kalacağım"

16 Şubat 2019 Cumartesi 00:33
Quaresma Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı

MALATYA (AA) - Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, sözleşmesinin sonuna kadar siyah beyazlı takımda kalacağını söyledi.

Quaresma, deplasmanda 2-1 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hakkında çıkan transfer haberlerinin asılsız olduğunu ve sözleşmesinin sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağını ifade etti.

Maçı değerlendiren ve iyi yolda olduklarını ifade eden Quaresma, "İyi yoldayız ve bugün kazanmak önemliydi. Önümüzdeki hafta derbi oynayacağız. 3 maç üst üste kazandık ve iyi bir hava yakaladık. Sıkı çalışarak bu havayı devam ettirmek istiyoruz." dedi.

- "Sözleşmemin sonuna kadar kalacağım"

Gazetecilerin devre arasında hakkında sıkça transfer olacağı yönünde haberler çıktığını, bununla ilgili ne düşündüğünü sorması üzerine Quaresma, yapılan haberlerin asılsız olduğunu ve şu an Beşiktaş'ta olduğunu belirtti.

Beşiktaş taraftarına büyük saygısının olduğunu aktaran Ricardo Quaresma, şöyle konuştu:

"Buradayım ve burada devam edeceğim. Birçok yorumcu ve gazeteci olsun, gazetelerde çıkan haberler olsun benimle ilgili çok şey yazıldı ve çizildi. Porto'ya, Çin'e, Suudi Arabistan'a gidiyor diye çok yazıldı, bunların hiçbiri doğruyu yansıtmıyor. Aynı zamanda benim tarafımdan bakıldığında gerçekten şahsıma saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Çünkü bir çok yorumcu, tam bilgi edinmeden kendi kafalarına göre bir şey söylüyor. Ben Beşiktaş taraftarına büyük saygı duyuyorum. Bu çerçevede eğer bir gün Beşiktaş'tan ayrılacak olursam, zaten birinci ağızdan çıkarım ve bütün Beşiktaş taraftarına açıklama yaparım. Sözleşmemin sonuna kadar kalacağım."

Quaresma, haftaya Fenerbahçe ile derbi oynayacaklarını da hatırlatarak, "Derbileri seviyoruz. Ben de Fenerbahçe'ye karşı oynamayı seviyorum. Çıkacağız, mücadele edeceğiz ve kazanmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 00:33
  1. Beşiktaş
  2. Malatya
  3. Ricardo Quaresm
  4. trasfer

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