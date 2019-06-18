0553 313 94 23

QNB Finansbank Fincube startup'ları yatırımcılarla buluştu

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu:- "Fincube, geleceğin bankacılık teknolojilerini, yani geleceğin bankacılığının oluşumunda rol alacak projeler ile bize çok önemli katkılar sağlayacak"

18 Haziran 2019 Salı 12:19
QNB Finansbank Fincube startup'ları yatırımcılarla buluştu

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank tarafından girişimcileri ve yaratıcı projeleri desteklemek ve geleceğin fintech uygulamalarını yaratmak üzere bankacılık teknolojileri laboratuvarı olarak kurulan Fincube'un hızlandırma programına seçilen ilk dönem startup'ları yatırımcılar ile buluştu.

QNB Finansbank açıklamasına göre, şubat ayında seçilen 8 startup, hızlandırma programı sonucunda projeleri ile 17 Haziran'da QNB Finansbank Kristal Kule'de düzenlenen Demo Day'de yatırımcılarla bir araya geldi.

Fincube Hızlandırma Programı'na kabul edilen startup'lara ücretsiz ofis, mentorluk, eğitimler, iş ortaklarından özel indirimler ve hibe desteği sağlanarak işlerini hızla büyütmeleri sağlanırken, QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu ve diğer üst düzey yöneticiler birer startup ile eşleşerek aktif mentorluk yaptı. Bu şekilde sturtup’lar ile banka arasında olası iş birliklerinin en üst düzeyde takibi sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Güzeloğlu, bankacılığın değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin artan beklentileri ve yeni teknolojilerin değiştirici gücü bankacılığı çok kısa zamanda bugünkünden çok farklı noktalara götürecek. QNB Finansbank olarak bu değişimde her zaman olduğu gibi öncü bankalardan biri olmak üzere yeni bir projeyi hayata geçirdik. 'Fincube' adında farklı fikirleri test edebileceğimiz, hayata geçirebileceğimiz bir ortam oluşturduk. Fincube geleceğin bankacılık teknolojilerini, yani geleceğin bankacılığının oluşumunda rol alacak projeler ile bize çok önemli katkılar sağlayacak. Bu değişime yönelik biz bankaların geliştirebileceği çözümler olduğu gibi startup'ların da önemli bir rol oynayacağı ortada. Bu sebeple bu alanda çalışan erken aşama startup’lara destek olup iş birliği yapabileceğimiz bir hızlandırma programını hayata geçirdik. Bu çalışmaların ilk meyvelerini de aldık.

Bu kapsamda programımıza seçilen startup'lara 7/24 kullanabilecekleri ofis alanı, hem girişimcilik ekosisteminden hem de banka içinden çok güçlü bir mentor ağı, bankanın en üst düzey yöneticilerinin bire bir ilgi ve sponsorluğu, ayrıca satış, pazarlama, hukuk, muhasebe, hibe-teşvik gibi kritik konularda uzmanlarından eğitimler verildi. Bu desteklerin tamamı ücretsiz ve hisse almadan yapıldı. İlk bir aylık deneme süresini geçen startup'lar ekip başına 5 bin dolar hibe desteği ile yerli ve global 41 iş ortağı tarafından sunulan özel indirimlerden yararlandı. Fincube Hızlandırma Programı'nda 4 ay bizimle beraber yoğun olarak çalışan 8 önemli startup yatırımcı karşısına çıkmaya hazır hale geldi."

Verilen bilgiye göre, Fincube’nin geniş iş ortağı ağı sayesinde Salesforce, Google, Amazon ve IBM gibi teknoloji devlerinin Hubspot, Zendesk, Front, Segment gibi Silikon Vadisi'nde çok yaygın kullanılan uygulamaların ve Sendloop, MobileAction, Masraff ve Zeplin gibi yerli startup'ların ayrıcalıklı indirimleri sunuluyor. Bu indirimlerin toplam hacmi 400 bin TL'yi aşıyor.

4 aylık süreçte programda yer alarak Demo Day’de sahneye çıkan startup'lar Agrobil, AkıllıSatıcı, Algopoly, Kassa, NKolayOfis, Price&me, Stokbankası, Zebrapos şeklinde sıralandı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:19
  1. QNB Fiansnbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu
  2. QNB Finanbank

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüzlerce metre ötedeki trafik kural ihlalleri drone ile tespit ediliyor
    1. Yüzlerce metre ötedeki trafik kural..
    2. Avrupa Oyunlarında mücadele edecek..
    3. Cinayetlerin arkasında FETÖ’cü hainler..
    4. LÖSEV karne heyecanını eğlenceyle..
    5. Saadet Partili ismin skandal Mursi..
    6. Başkan Ekrem Yüce öğrencilerin..
    7. Sarıgöl’de mevsimin ilk üzümü yetişti
    8. 600 bin TL ödülle aranan terörist..
    9. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde "Tıbbı..
    10. Toksöz 2,5 ayın hesabını verdi
    11. Erenler’de kilitli parke taşları..
    12. Altın fiyatları
    13. Esed rejimi sınırda Lübnanlı 2..
    14. Erzincan merkezli 5 ilde FETÖ/PDY..
    15. Başkan Ocak, doğalgaz çalışmalarını..
    16. Kırışıklıklara karşı 4 tüyo
    17. Muş’ta yaz Kur’an kursları başladı
    18. Kuveyt'ten Muğla'ya gelen yolcu..
    19. Yıldırım Ordulu STK temsilcileriyle..
    20. Konuk sanatçılar projesine AB'den..
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması