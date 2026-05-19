QCAR Mobilite 45’inci şubesini Osmaniye’de açtı

Türkiye genelinde hızlı büyümesini sürdüren QCAR Mobilite, yeni hizmet noktasını Osmaniye’de açarak mobilite çözümlerini bölge halkıyla buluşturdu. Güntürkün Sigorta Kurucusu Ayşen Güntürkün iş ortaklığında 15 Mayıs’ta faaliyete geçen Osmaniye Şubesi, markanın Türkiye genelindeki yaygınlığını pekiştiren 45’inci durak oldu.

Ekosistemin gücü Anadolu’ya yayılıyor

Maher Holding Sigorta Grubu bünyesinde yer alan QCAR Mobilite, sadece bir araç kiralama hizmeti sunmakla kalmıyor; Quick Finansall ekosisteminin finans ve sigorta çözümlerini de sahaya taşıyor. Bölgedeki sigorta acenteleri ve iş ortaklarının yoğun katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde, QCAR’ın Anadolu’daki güçlü acente yapısını mobiliteyle nasıl entegre ettiği vurgulandı. Osmaniye yatırımı, markanın bulunduğu şehirlerde sigorta, finansman ve kiralama hizmetlerini tek bir temas noktasında birleştiren yenilikçi modelinin son halkasını oluşturuyor.

“Sigorta, finans ve mobiliteyi tek bir yapıda buluşturuyoruz”

Açılışta bir konuşma yapan QCAR Mobilite Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özışık, markanın vizyonuna ve Osmaniye şubesinin önemine dair şunları söyledi: “QCAR Mobilite olarak Türkiye’nin her noktasına ulaşma hedefimizle ilerliyoruz. Osmaniye şubemizle birlikte 34 ilde 45 şubeye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 81 şehrimizin 34’ünde QCAR şapkasıyla hizmet vermeye devam ederken, Osmaniye şubemizin bizim için çok değerli bir anlamı daha var; o da bir kadın girişimcimizin ve acentemizin bu şubeyi hayata geçirmiş olmasıdır.

Bizim modelimiz, sıradan bir kiralama hizmetinden fazlasını içeriyor. Quick Finansall ekosisteminin bir parçası olarak sigorta, finansman ve mobiliteyi aynı yapı içerisinde buluşturuyor ve bu sayede müşterilerimize bütünleşik bir çözüm sunuyoruz. Osmaniye’de kurumsal bir kiralama firmasının varlığı; bölge halkı için güvenle araç kiralayabilecekleri, büyük sigortanın ikame hizmetlerini huzurla alabilecekleri bir lokasyon anlamına geliyor. Güçlü iş ortaklıklarımızdan aldığımız enerjiyle yıl sonu hedeflerimize emin adımlarla yaklaşıyoruz. Yeni şubemizin herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyor, bereketli ve güzel günlerde hizmet vermeyi umuyoruz.”

Şubenin Kurucusu Ayşen Güntürkün ise şunları kaydetti: “Bugün burada sadece bir iş yeri açmıyoruz, Osmaniye’de önemli bir ihtiyaca cevap veriyoruz. Yıllardır sigorta tecrübesinde edindiğimiz güven, şimdi de araç kiralama hizmetine taşındı. Amacımız Osmaniye’de hızlı ve güvenilir bir araç kiralama süreci yürütmek. Bu süreçte yanımızda olan ve bizden desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

Yıl sonu hedefleri için geri sayım başladı

Osmaniye şubesiyle bölgesel gücünü artıran QCAR Mobilite, Anadolu’daki yatırımlarına ara vermeden devam edecek. Marka, önümüzdeki dönemde de farklı şehirlerde açacağı yeni hizmet noktalarıyla Quick Finansall ekosisteminin avantajlarını tüm Türkiye’ye erişilebilir kılmayı ve yıl sonuna kadar 100 şubeye ulaşmayı hedefliyor.