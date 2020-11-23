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Otomotiv Qashqai, ekim ayında sınıfının en çok tercih edileni oldu
Otomotiv

Qashqai, ekim ayında sınıfının en çok tercih edileni oldu

Nissan Qashqai, sınıfının lideri olmayı sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 22:29:00 -
Qashqai, ekim ayında sınıfının en çok tercih edileni oldu

10 yılı aşkın süredir Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modeli olan Nissan Qashqai, otomobil pazarının toplam 76 bin 341 adet olarak gerçekleştiği Ekim ayında, 2 bin 31 adetlik Ekim satışı ile yeniden Türkiye’de SUV gövde tipinin en çok satıldığı C-SUV segmentinin lideri oldu. Nissan Qashqai’nin Ekim ayı SUV liderliği ile ilgili mutlu olduklarını dile getiren Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri, “Nissan Qashqai’nin hem Eylül, hem Ekim aylarındaki başarısına vurgu yaparak, bunun için hem bizi tercih eden müşterilerimize hem de bu başarıda emeği geçen tüm Nissan ailemize teşekkür ederim” diye konuştu. Nissan Qashqai, akıllı park asistanı, akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı arka çapraz trafik uyarı sistemi, akıllı yorgunluk algılama sistemi gibi birçok Nissan Intelligent Mobility özelliğiyle de güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

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