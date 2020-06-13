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Aktüel

PYD/YPG'li terörist Suriye'den Türkiye'ye 10 kilogram patlayıcıyla geçerken yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:47:46 -
PYD/YPG'li terörist Suriye'den Türkiye'ye 10 kilogram patlayıcıyla geçerken yakalandı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PYD/YPG'li bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye 10 kilogram patlayıcıyla geçerken yakalandığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından, "Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den (Ayn-el Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist, Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı." mesajını paylaşarak görevli polislere dikkatli ve takipli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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