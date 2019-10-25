‘PYD benim gözümde terör örgütü değildir’ diyen CHP’liye inceleme başlatıldı
CHP Parti Meclisi üyesi ve eski İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, ‘PYD benim gözümde terör örgütü değildir' sözlerinden dolayı CHP yönetimi inceleme başlattı.25 Ekim 2019 Cuma 15:11
Sezai Erhan yeniakit.com.tr CHP eski Milletvekili Erdal Aksünger, katıldığı bir televizyon programında PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG/PYD terör örgütü için, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir." ifadelerini kullanmıştı. CHP yönetimi, Aksünger’in bu sözlerinin ardından inceleme başlattı.
Kararı Yüksek Disiplin Kurulu verecek
CHP Yüksek Disiplin Kuruluna(YDK) sevk edilecek Aksünger için CHP Artvin Milletvekili ve YDK Başkanı Uğur Bayraktutan başkanlığında yapılacak toplantıda uyarı cezası verileceği kulislerde konuşuluyor.
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