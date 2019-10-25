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‘PYD benim gözümde terör örgütü değildir’ diyen CHP’liye inceleme başlatıldı

CHP Parti Meclisi üyesi ve eski İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, ‘PYD benim gözümde terör örgütü değildir' sözlerinden dolayı CHP yönetimi inceleme başlattı.

25 Ekim 2019 Cuma 15:11
‘PYD benim gözümde terör örgütü değildir’ diyen CHP’liye inceleme başlatıldı

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  CHP eski Milletvekili Erdal Aksünger, katıldığı bir televizyon programında PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG/PYD terör örgütü için, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir." ifadelerini kullanmıştı. CHP yönetimi, Aksünger’in bu sözlerinin ardından inceleme başlattı.

Kararı Yüksek Disiplin Kurulu verecek

CHP Yüksek Disiplin Kuruluna(YDK) sevk edilecek Aksünger için CHP Artvin Milletvekili ve YDK Başkanı Uğur Bayraktutan başkanlığında yapılacak toplantıda uyarı cezası verileceği kulislerde konuşuluyor.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 15:11
  1. Artvin
  2. CHP

YORUM YAZ

  • muhsinmuhsin9 sa önce
    Adam CHP'nin gerçek düşüncesini sesli söylemiş. Hepsi bu.
  • meşemeşe9 sa önce
    bumilletvekilinin millet vekiligidüşrülsün, tererüslerenekadarcezaveriliyorsa bin katı cezaverilsin,emekliligiiptaledilsin, dokunulmazlıgı acilen kaldırılsın,,,,bu millet vekilini oraya halkgetirdi , halka sorulsunhalkneceza verirse o uygulansın,,
  • ŞahinŞahin10 sa önce
    İtin havlaması fitratinda var.
  • milletmillet10 sa önce
    Şovdan başka bir şey değil Yahu kk da bunlar kendi vatanını savunuyor terör örgütü olaralk görmeyiz deöedi mi 
  • analetikanaletik11 sa önce
    iyide sadece bu kafası bulaşık süngeri yani kafası her türlü pislik tek değilki chpp nın yarısı aynı bunun gibi açıklamaları var açıkcası bu sözler chpkk nın parti politikası
  • Ismail Ismail 12 sa önce
    Bu sahisa butun CHP yi temsil ediyor cunki bu sahislar merhum abdulhamit han zamanindaki bati hayrani guruhlarin torunlari bunlar icimizdeki batinin acanlari bunlar turkiyeyi batirmaya calisan turkiye dusmanlari.
  • SerhatSerhat12 sa önce
    Erdal aksünger dediyimiz şahıs .... bir ermenidir. Vebir ......dir. Türk ordusu ve türk bayrağının türkiye cumhuriyeti aynı zamanda atatürk düşmanıdır...... 
  • VatanVatan12 sa önce
    ....... bu adammmm.askerimi sırtından vuruyor bu sözleriyle.
  • Hakan TemurHakan Temur12 sa önce
    Bu adamı içinde tutan CHP ye yazıklar olsun.

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