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PVC oldukça zararlı!

PVC oldukça yaygın olarak kullanılan bir plastik türü...

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:47
PVC oldukça zararlı!

PVC (Poly Vinyl Chloride) oldukça yaygıın olarak kullanılan bir plastik türü. Her geçen gün yeni zararları ortaya çıkarmakta.. Eğer dikkatli olunmazsa dioksinlerin oluşma riski bulunmakta.. PVC tekrar kullanılabilir değil ve biyolojik olarak yok edilemiyor.

PVC'ye ilişkin en büyük endişe beraberinde kullanılan katkı maddelerinden kaynaklanmaktadır. Özellikle PVC ve benzerlerine esneklik sağlayan fitalatların hormonlar üzerinde zararlı etkileri olduğu bilinmektedir. Fitalatların çocuk oyuncaklarında kullanılması yasaklanmıştır.

Fakat bi fitalatlar sadece penceremizde olsa aldırmayalım ama, yer karoları, streç filmler, boyalar, duş perdeleri, çocuk oyuncakları, tişört baskıları, yapay deri ve tırnak boyaları, saç jölesi, şampuan, oje, deodorant... gibi kozmetiklerde de kullanılıyor.

Washington Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar, Journal of Pediatrics isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırma sonuçları, bebek şampuanı, pudra, losyon kullanımından dolayı bebeklerin idrarlarında 9 çeşit fitalat türünün bulunduğunu ortaya koydu.

Fitalatların sadece plastik oyuncakların bebek tarafından ağıza sokulmasıyla değil, deriye temas yoluyla da vücuda girdiği anlaşıldı.

Kullandıkları kozmetik ürünlerin hemen hepsinde fitalat bulunan kadınlar en az bebekler kadar tehlikeye maruz kalıyor.
Fitalatlar erkeklerde kısırlık, kadınlarda zihin özürlü çocuk doğurma riskini de artırıyor. Bu yüzden Kanada’da yasaklandı.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 16:47
  1. pvc
  2. pvc'nin zararları

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