'Putin'in sadık piyadesi' Kadirov'dan 'Şeyh Şamil' için alçak iftiralar: 'Terör suçu' işledi

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Kuzey Kafkasya halklarının siyasi ve dini lideri Şeyh Şamil hakkında tartışmalı bir açıklamaya imza attı.

Çeçen nüfusu yarıya inmiş

Moskova merkezli online yayın yapan Lenta.ru haber sitesine göre Chechnya Today’e röportaj veren Kadirov, 19. yüzyılda Kafkas Kartalı olarak bilinen İslam kahramanı Şeyh Şamil döneminde Kafkasya’da Çeçen nüfusunun yarıya indiği iddia etti.

Rus zulmünü görmezden geldi, Şeyh Şamil'i suçladı

Şeyh Şamil’in Çeçen halkının akıbeti üzerindeki rolüne dair sorulan soru üzerine Kadirov, çocukların, kadınların ve yaşlıların soğuk ve açlık yüzünden ölmesinin Kafkasya liderinin suçu olduğunu ileri sürdü.

Şeyh Şamil'e alçak iftira: 'Terör suçu' işledi

Rus kuklası Kadirov ayrıca Şeyh Şamil’in Rusya’ya teslim olduğunu savundu.

Şeyh Şamil’in Çeçen halkını acımasız bir trajediye sürüklediğini ve verilecek bir soyluluk unvanı uğruna Rusya’ya bağlılık yemini ettiğini öne süren Kadirov, Çeçenlere karşı “terör suçu” işlediğini savunduğu Kafkas liderinin yerleşim yerlerini ateşe verdiğini ve yaşlıları Rusya’ya karşı savaşmaları için Kur’an üzerine zorla yemin ettirdiğini iddia etti.

Küstah Kadirov, Çeçen halkının Şeyh Şamil’e dini lider olarak hürmet ettiğini de ifade etti.

"Putin'in sadık bir piyadesiyim"

Rus kuklası Ramazan Kadirov geçtiğimiz dönemde yaptığı bir, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'sadık bir piyadesi' olduğunu söylemişti.

Kafkas Kartalı Şeyh Şamil'den şanlı direniş

Şeyh Şamil, Kafkasya'nın özgürlüğü için Çarlık Rusyası'na karşı verdiği mücadeleden dolayı “Kafkas Kartalı” olarak biliniyor.

1797’de Dağıstan'da doğan ve imam seçildiği 1834'ten 1859’a kadar Rusya'nın askeri gücünün üstünlüğüne rağmen kurduğu düzenli orduyla adından söz ettiren Şeyh Şamil, 1842’ye gelindiğinde Çeçenistan ve Dağıstan'ın tek hakimi haline gelmişti.

Kafkaslar’ı birleştirme mücadelesiyle geçen yılların ardından 15 Ocak 1870'te Sultan Abdülaziz'e veda ziyaretinde bulunup İstanbul’dan ayrılan Şeyh Şamil, hac görevini ifa etmesinin ardından 4 Şubat 1871’de Medine'de vefat etmiş ve Cennetü'l-Baki mezarlığına defnedilmişti.

Kaynak: Independent Türkçe, Mepa News