Putin’in adamları halledemedi! Ruslar bireysel olarak Türkiye'den satın almaya başladı

Online perakende platformu Wildberries eylül ayında ülkede yedek parça talebinin 23 kat arttığını açıkladı. Şirketten yapılan basın duyurusunda, söz konusu artış, sürücülerin yeni araç almak yerine mevcut otomobillerini bakımdan geçirmeleriyle ilişkilendiriliyor.



Eylül itibarıyla en çok satılan yedek parçaların başında filtre, buji, yüksek voltaj kablosu, fren diski ve balata geliyor.

Menşe ülkeler arasında ise Güney Kore, Japonya ve Çin ilk sırada.

Yetkililer, kriz devam ederken Rus vatandaşlarının dost ülkeler arasında olan Türkiye'den bireysel olarak yedek parça tedarik etmeye başladığını bildirdi.



Platform yetkilileri Rus sürücülerin Kanada, Danimarka, Çekya ve Özbekistan menşeili ürünlere gösterdikleri ilginin arttığına dikkat çekti.



Sürücülerin en sık Lada, Renault, Hyundai ve Kia marka araçlar için yedek parça aradığı bildiriliyor.