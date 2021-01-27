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Dünya Putin’i şoke edecek açıklama: Bundan Rusya sorumlu
Dünya

Putin’i şoke edecek açıklama: Bundan Rusya sorumlu

Gürcistan, Abhazya ve Güney Osetya'daki insan hakları ihlallerinden Rusya'nın sorumlu olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 10:50:00 -
Putin’i şoke edecek açıklama: Bundan Rusya sorumlu

Gürcistan, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'daki insan hakları ihlallerini denetlemenin Rusya'nın sorumluluğu olduğunu belirtti.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla Bakan Yardımcısı Khatuna Totladze'nin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İncelemesi toplantısında ülkedeki insan haklarıyla ilgili Ulusal Rapor'u sunduğunu duyurdu.

Açıklamada, Totladze'nin toplantıda, 2008'deki Güney Osetya Savaşı ile ilgili olarak Gürcistan'ın 2009'da Rusya'ya karşı açtığı davada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), savaş sırası ve sonrasında bölgedeki insan hakları ihlallerinden Rusya'nın sorumlu olduğuna dair 21 Ocak tarihli karara atıf yaptığı belirtildi.

Bakan Yardımcısı Totladze, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Rusya'nın kontrolü altındaki Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde insan hakları ihlalleri yaşandığını belirterek, konferansa katılan tüm ülke temsilcilerine sorunları aktardığını söyledi.

Her iki bölgenin Rusya'nın denetiminde olduğunu ve burada gerçekleşen insan hakları ihlallerinden Rusya'nın sorumlu olduğunu vurgulayan Totladze, "Raporda, işgal altında bulunan bu topraklardaki insan hakları durumuyla ilgili özel bir bölüm var." ifadesini kullandı.

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