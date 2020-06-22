Putin'e kötü haber! 3 ülke 'Biz yokuz' diyerek kararını bildirdi

Rusya'da Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 600 bine yaklaşırken, ölü sayısı 8 bin 206’ya çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 600 kişide daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 592 bin 280’e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 95 artarak 8 bin 206’ya, iyileşen sayısı 4 bin 705 artarak 344 bin 416’ya yükseldi.

Zafer Bayramı yaklaşıyor

Ülke koronavirüsten kırılırken 24 Haziran'da yapılacak olan Zafer bayramı askeri geçit töreninin genel provası sürüyor.

S-400'lerin ve savaş uçaklarının meydana indiği ülkede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i üzecek bir haber geldi.

3 üke vazgeçti

Daha önce Zafer Bayramı'na katılacağını açıklayan 3 ülke koronavirüs tedbirleri kapsamında bu kararından vazgeçti.

Ermenistan, Türkmenistan ve Azerbaycan başkanları Moskova'daki geçit törenine katılmayacaklarını duyurdu.