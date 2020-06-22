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Dünya

Putin'e kötü haber! 3 ülke 'Biz yokuz' diyerek kararını bildirdi

Rusya yeni tip koronavirüsten kırılırken ülkede Zafer Bayramı geçit töreninin provaları sürüyor. Daha önce programa katılacağını duyuran Ermenistan, Türkmenistan ve Azerbaycan başkanları geri adım attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 15:41:00 -
Putin'e kötü haber! 3 ülke 'Biz yokuz' diyerek kararını bildirdi

Rusya'da Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 600 bine yaklaşırken, ölü sayısı 8 bin 206’ya çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 600 kişide daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 592 bin 280’e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 95 artarak 8 bin 206’ya, iyileşen sayısı 4 bin 705 artarak 344 bin 416’ya yükseldi.

Zafer Bayramı yaklaşıyor

Ülke koronavirüsten kırılırken 24 Haziran'da yapılacak olan Zafer bayramı askeri geçit töreninin genel provası sürüyor.

S-400'lerin ve savaş uçaklarının meydana indiği ülkede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i üzecek bir haber geldi.

3 üke vazgeçti

Daha önce Zafer Bayramı'na katılacağını açıklayan 3 ülke koronavirüs tedbirleri kapsamında bu kararından vazgeçti.

Ermenistan, Türkmenistan ve Azerbaycan başkanları Moskova'daki geçit törenine katılmayacaklarını duyurdu.

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