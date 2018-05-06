Putin'e büyük şok! Halk sokağa indi
Son dönemlerde ABD ve İngiltere ile yaşadığı gerilim yaşayan Rusya'da halk sokağa indi. Putin'e karşı düzenlenen protestolarda 14 kişi gözaltına alındı.06 Mayıs 2018 Pazar 10:06
Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve siyasetine karşı düzenlenen protestolarda 14 kişi gözaltına alındı.
ARBEDE ÇIKTI, 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Moskova'da Putin'e karşı düzenlenen protesto gösterilerinde muhalif lider Aleksey Navalny dahil 14 kişi gözaltına alındı. Moskova'nın Puşkin Meydanı'nda düzenlenen protestonun izinsiz yapıldığı gerekçesiyle polis göstericilere müdahale etti. Polis ve göstericiler arasında yaşanan arbedede 14 kişi gözaltına alındı.
"YOLSUZLUĞA SON" SLOGANLARI YÜKSELDİ
Moskova belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, göstericilerin polisin emrine uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı. Putin'i protesto eden göstericiler, 'yolsuzluğa son', 'engellemelere son' sloganları attı.
Navalny ve taraftarları başkent Moskova dahil birçok şehirde gösterisi düzenledi. Mart ayında düzenlenen seçimleri tekrar kazanan Vladimir Putin 7 Mayıs'ta resmen göreve başlayacak. Tören öncesi, Putin karşıtı göstericiler sokaklara döküldü.
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