Putin'den Türkiye ve Katar'a bomba teklif! İngilizler gelişmeyi son dakika kodu ile geçti

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Rusya'nın, Ukrayna'nın yer almadığı bir tahıl anlaşması için Türkiye ve Katar'la müzakereler yürüttüğünü iddia etti.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Başkanı Rustam Minnihanov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetiyle Budapeşte'ye gitti.

Daily Telegraph'a göre; savaşın başlamasından bu yana Avrupa Birliği'nden bir ülkeyi ziyaret eden ilk üst düzey Rus yetkili olan Minnihanov, Macaristan'da Ukrayna'nın yer almadığı yeni bir Karadeniz Tahıl Anlaşması için nabız yokladı.

Ukrayna işgaline açık desteğiyle tanınan, ABD tarafından yaptırım uygulanan ancak AB'nin yaptırım listesinde yer almayan Minnihanov'un, Türkiye ve Katar'la, Afrika'ya ve yoksul ülkelere tahıl ihracatını hızlandıracak bir anlaşma imzalamak için müzakereler yürüttüğü kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası bir anlaşmada, kargo gemilerinin organizasyonunda Türkiye'yi, finansal garantör olarak da Katar'ı görmek istediği öne sürüldü.

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Aynı iddiayı manşetine taşıyan Alman Bild gazetesi ise, Türkiye'nin, Ukrayna tahılının da dağıtılmasını istediğini ve ayrıca Rusya'nın eski Tahıl Anlaşması'na dönmesini talep ettiğini aktardı.

Ukraynalı yetkililer ise, Kiev'in dışarıda bırakıldığı herhangi bir tahıl anlaşmasının, Rusya'yı Ukrayna'nın işgal ettiği bölgelerinden daha fazla tahıl çalmaya teşvik edeceğini söyledi.

İddialar doğrulanmadı

Söz konusu iddiayı, ne Türkiye'den ne Katar'dan ne de Rusya'dan doğrulayan bir açıklama gelmedi.