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Putin'den Türkiye açıklaması: İş birliğimiz artıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ve Rusya arasında gelişen ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

24 Ağustos 2018 Cuma 15:53
Putin'den Türkiye açıklaması: İş birliğimiz artıyor

Son dönemde Türkiye ile Rusya arasında gelişen ikili ilişkilere değinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki iş birliği hakkında açıklamalarda bulundu.

''İŞ BİRLİĞİMİZ ARTIYOR''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğini belirterek, “Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. İş birliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda hızla artıyor." dedi.

Putin, başkent Moskova’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan FidanKremlin Sarayı’nda kabul etti.

TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI ÖVDÜ

Görüşmede Türkiye ile hızla gelişen ikili ilişkilere işaret eden Putin, “Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. İş birliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda hızla artıyor." diye konuştu.

Suriye gibi hassas konularda da Rusya ve Türkiye’nin gösterdiği çabayı öven Putin, “Ayrıca İran, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ABD’nin de katkılarıyla da ciddi bir şekilde Suriye meselesinin çözümüne yaklaşabildik.” dedi.

''BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZ ÖNEMLİ''

Konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Putin’e selamlarını ileterek başlayan Çavuşoğlu ise şöyle konuştu:

Sizleri en yakın zamanda Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Özellikle İstanbul’da birlikte balık yeme konusunda mutabakatınız vardı. Rusya ve Türkiye arasında ilişki, bazılarını kıskandırmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte yapılacak üçlü zirve konusunda arkadaşlarımızın hazırlıkları sürüyor. İkili ilişkilerimizin yanında bölgesel konulardaki iş birliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bölgesel barış için de bu çok önemlidir."

Türk ve Rus yetkililer açıklamaların ardından basına kapalı toplantıya geçerken, toplantıda Rusya'yı temsilen Putin'in yanı sıra Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 15:53
  1. İstanbul
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  3. Vladimir Putin
  4. Türkiye
  5. Rusya
  6. Moskova
  7. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  8. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  9. MİT Başkanı Hakan Fidan
  10. Kremlin Sarayı
  11. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  12. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
  13. Savunma Bakanı Sergey Şoygu
  14. Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev

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