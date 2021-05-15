  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'ihanet' itirafının ardından iyice köşeye sıkıştı!

Mehmet Ceyhan: Daha önce üç kez yanlış yaptık

Katiller, alçaklar, siyonist soysuzlar! 2 yaşındaki İbrahim’i de şehit ettiler

Mustafa Armağan: İlk başörtüsü mağduru öğretmenin nurlu hikâyesi

Ya Kahhar! İsrail askerinin Gazze sınırındaki hazırlığı böyle görüntülendi

Lübnanlılar dikenli telleri aşarak Filistin'e giriyor!

Terör devleti İsrail, 1 hamile kadın ve 4 çocuğun bulunduğu 6 kişilik aileyi katletti!

Avukat Gülden Sönmez: Gazze katliamlarının sorumluları, Mavi Marmara'da kan döken suçlular hesap vermeli

Yenilen pehlivan güreşe doymaz! Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' çağrısı
Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin sayısı 11’e çıktı!
Şanlıurfa'da feci kaza: 7 yaralı
Kayseri'de ev baskını! Çatışma çıktı: Yaralılar var
Sevmeye giden vatandaşlara uyarı: Çok tehlikeli, sakın yaklaşmayın!
Dünya Putin'den sert uyarı: Cevap veririz
Dünya

Putin'den sert uyarı: Cevap veririz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın 'emin adımlarla bir anti-Rusya platforma dönüştüğünü' söyledi ve Moskova'ya yönelik tehditlere cevap verileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 00:23:00 -
Putin'den sert uyarı: Cevap veririz

Euronews'in haberine göre Vladimir Putin, cuma günü Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, "Ukrayna'nın, yavaş ama emin adımlarla Rusya'nın bir tür zıt kutbuna, bir tür Rusya karşıtı ve sürekli olarak güvenlik açısından dikkat etmemiz gereken haberler aldığımız bir platforma dönüşüyor olduğunu görmek çok acı." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya yanlısı Ukraynalı siyasi lider Viktor Medvedçuk'un ev hapsine alınmasından bir gün sonra yaptığı değerlendirmede, Ukrayna'daki gelişmeleri 'siyasi temizlik' olarak nitelendirdi ve ülkenin doğusunda barışçıl bir çözümü destekleyen insanların hedef alındığını ileri sürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar bu habere dikkat! 'Risk var' dedi ve önemli tahmini yaptı
Ekonomi

Altın alacaklar bu habere dikkat! 'Risk var' dedi ve önemli tahmini yaptı

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Yatırımcılar gidişatın ne yönde olacağını merakla beklerken ekonomist Cüneyt Paksoy'dan önemli bir ..
ABD’den rezil çağrı! 'Ordunu çek'
Dünya

ABD’den rezil çağrı! 'Ordunu çek'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Azerbaycan’dan derhal tüm ordu birliklerini Ermenistan..
Macron'dan Azerbaycan'a skandal çağrı
Dünya

Macron'dan Azerbaycan'a skandal çağrı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan'a yöneltilen skandal suçlamaya destek verdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay