Putin'den o ülkeye 1,5 milyar dolarlık devlet kredisi
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Soçi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a 1,5 milyar dolarlık devlet kredisi vereceklerini açıkladı.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini Rusya’ya gerçekleştirdi.
Lukaşenko, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de görüştü.
Putin'den dev destek
İkili görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Rusya lideri Putin, zor dönemlerde geçtiğini ifade ettiği Belarus'a 1,5 milyar dolarlık devlet kredisi vereceklerini duyurdu.
Putin, Belarus ile askeri alanda da iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.
Ülkesindeki seçimlerin ardından yaşanan protestoları değerlendiren Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, "Çizgiyi geçmemek en önemli şeydir. Kırmızı bir çizgi var ve kimsenin onu geçmek için hakkı yoktur. Kimse şimdilik bu kırmızı çizgiyi geçmedi." dedi.