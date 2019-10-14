Putin’den o soruya dikkat çeken cevap! ‘Biz hazırız’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada kapsamlı yeni bir Soğuk Savaş başlamayacağını umduğunu, ancak başlaması durumunda bile Rusya’nın buna şimdiden hazır olduğunu açıkladı. Kimsenin geliştiremediği silahlara sahibiz dedi.

Suudi Arabistan’a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Rus ve Arap medyasına demeç veren Putin, “Yeni Soğuk Savaş çıkar mı?” sorusuna, “Doğrusu yeni Soğuk Savaş ve silahlanma yarışı başlamasını istemiyorum. Umarım başlamaz. Ancak benzer bir gelişme yaşanır ise Rusya buna şimdiden hazırlıklı. Bizim elimizde kimsenin geliştirmeyi bile başaramadığı yeni nesil silahlar mevcut. Dolayısıyla bu tür gelişmeler yaşanırsa biz hazırlıklıyız” açıklamasını yaptı.

Askeri bütçeler

Rusya’nın kimseyle silahlanma yarışına girmeyeceğini de vurgulayan Putin, “Ülkelerin askeri bütçelerine göz atmak yeterli. Günümüzde ABD yılda 700 milyar dolar harcıyor. Onu Çin, Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa ve Japonya izliyor. Rusya’nın yıllık askeri bütçesi ise 48 milyar dolar. Dolayısıyla biz silahlanma yarışına girmek niyetinde değiliz. Sonra ilerleyen silah teknolojileri çoğu zaman parayla ölçülmüyor. Nicelikten ziyade nitelik önemli. Bizim bu hususta eksiğimiz yok” ifadelerini kullandı.

‘NATO’dan korkmuyoruz’

Yaptığı açıklamada NATO hakkında da görüş belirten Putin, “NATO ittifakının bizim sınırlarımıza yaklaşması, Romanya ve Polonya’ya füze üsleri kurduğu bir gerçek. Biz de doğal olarak rahatsız oluyoruz. Rusya’nın stratejik silahlarının üstesinden bize yaklaşarak gelebileceklerini düşünüyorlar. Ancak günümüzde Batı’daki askeri uzmanlar bile bu adımların sonuç vermeyeceğini söylüyor. Sonra NATO’da artık eski askeri yapı değil. İçerisinde ciddi dönüşümler cereyan ediyor” dedi.