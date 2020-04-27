Putin'den koronavirüs talimatı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Mayıs itibariyle koronavirüs salgını nedeniyle oluşan olumsuz koşullar çerçevesinde işletmelere ve vatandaşlara destek için bölgelere ek 200 milyar ruble ek bütçe ayrılması talimatında bulundu.

Putin ayrıca hükümetten 30 Nisan’a kadar koronavirüs salgınıyla ilgili durumun kötüleşmesi ihtimaline karşın ekonominin temel sektörlerini desteklemeye yönelik eylem planı geliştirmesini istedi. Rus lider ayrıca ithal ikamesi programının hızlandırılmasına da özel ihtimam gösterirmesi talimatını verdi.

Rusya’da son 24 saatte 6198 vaka daha tespit edildi

Rusya’da son 24 saatte 6198 koronavirüs vakası daha tespit edildi. Vakaların çoğu yine başkent Moskova’da görüldü. Toplam vaka sayısı da 87 bini geçti.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısında son 24 saatte 6198 artış oldu. Vakaların 2871’i başkent Moskova’da, 638’i Moskova bölgesinde, 207’si Nijnıy Novgorod bölgesinde görüldü.

Yeni vakaların 2693’ü temas kaynaklı ve bir semptom göstermiyor.

Gün içinde 579 kişi taburcu edildi, 50 kişi de hayatını kaybetti.

Böylece Rusya’da şimdiye kadar görülen toplam vaka sayısı 85 bölgede 87 bin 147’ye yükseldi. Bu Çin’deki vaka sayısından daha yüksek. Çin’de şu ana kadar kaydedilen vaka sayısı yaklaşık 84 bin 500 olarak belirtilmişti.

Rusya’da şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 794, iyileşenlerin sayısı ise 7346.