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Dünya Putin'den İran çıkışı: Hiçbir bilgim yok
Dünya

Putin'den İran çıkışı: Hiçbir bilgim yok

ABD ile ilişkilerinin, tarihin en kötü seviyesine geldiğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın İran'a uydu teknolojisi tedarik ettiğine ilişkin haberler hakkında bir bilgisi olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 07:37:00 -
Putin'den İran çıkışı: Hiçbir bilgim yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cuma günü yayınlanan röportajın NBC çevirisine göre, "Son yıllarda ikili ilişkimiz kötüleşerek en düşük noktasına ulaştı" dedi.

Biden'ın kendisine 'katil' dediği anımsatılan Rusya lideri, kendisi hakkında bu türden düzinelerce eleştiri olduğunu ancak bunları ciddiye almadığını vurguladı.

Rusya'nın İran'a uydu teknolojisi tedarik ettiğine ilişkin haberler hakkında bir bilgisi olmadığını kaydeden Putin, ABD'deki siber saldırılara ilişkin de hiçbir şey bilmediğini kaydetti.

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