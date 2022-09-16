Putin'den flaş çağrı! Savaşı bitirmek istiyoruz!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "Biz savaşı bitirmek istiyoruz, barış çabamıza karşı Ukrayna savaşmak istiyor" dedi. Putin'in açıklamaları bir anda gündem yaratırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus lider arasındaki kritik görüşme de az önce başladı.

Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Şanghay Zirvesi'nde konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına dair flaş açıklamalar yaptı. "Biz savaşı bitirmek istiyoruz" diyen Putin, "Barış çabamıza karşı Ukrayna savaşmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan'ın Ukrayna'daki ihtilafla ilgili endişelerinin farkında olduğunu söyledi. Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için her şeyi yapacağını ancak Kiev'in müzakere etmeyi reddettiğini söyleyerek Ukrayna tarafını suçladı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus lider arasındaki kritik görüşme de az önce başladı.

İKİ LİDER HANGİ KONULARI GÖRÜŞECEK?

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada görüşmede masaya yatırılacak konuları açıklamıştı.

Uşakov, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu ele alınacak. Şu anda müzakereler için birçok konu var, bunlardan biri Türkiye'nin tahıl anlaşmasının imzalanmasında oynadığı pozitif rol. Görüşmede, 5 Temmuz'da Soçi'de varılan mutabakatların da sonuçları da ele alınacak'