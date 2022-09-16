  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi başladı

İstanbul'da yakalanan İran casuslarının evinden çıkanlar şok etti! Yok artık

Ey İmamoğlu, bakımsızlıktan yolda kalan İETT’nin motorundaki yangını bak bakalım kim söndürdü

Büyük zam geliyor! Hepsinin fiyatı değişecek! 1 Ekim'den itibaren geçerli

Herkes merak ediyordu, ilk kez görüntülendi! İşte TOKİ örnek daireleri...

Elma toplamak için arazisine giden adam şoku yaşadı: Devlet bunu yapmazsa olaylar başlayacak

Büyükelçi Lee: Obüs ve KT-1T temel eğitim uçağına yönelik Türkiye ile savunma sanayi iş birliğini sürdüreceğiz!

Teşhirci şarkıcı Gülşen'le ilgili flaş gelişme

TOKİ sosyal konut taksitlerine yılda iki zam mı yapılacak? İşte merak edilen sorunun cevabı

Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin zirvesinde çarpıcı detay
Dünya Putin'den dikkat çeken açıklama: Ücretsiz bir şekilde vermeye hazırız
Dünya

Putin'den dikkat çeken açıklama: Ücretsiz bir şekilde vermeye hazırız

"Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi"nde konuşan Rusya Lideri Vladimir Putin, "Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 16:33:00 - 2022-09-16 16:33:53

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Rus gübresinin gelişmekte olan ülkelere sevkiyatına yönelik kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulunarak “Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız.” dedi.

Putin, Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nin genişletilmiş toplantısında konuştu.

Son dönemde küresel düzende önemli değişikliklerin yaşandığına işaret eden Putin, “Küresel siyaset ve ekonomide temelden değişim yaşanıyor ve bu geri döndürülemez.” ifadesini kullandı.

Ekonomik iş birliğinin bencillik olmadan sürdürülmesi gerektiğini belirten Putin, “Ekonomik iş birliğindeki diğer katılımcıların politikalarını bu ilke üzerine inşa etmelerini ve yasa dışı yaptırımları kendi amaçları için kullanmayı bırakmalarını umuyoruz" diye konuştu.

AB Komisyonunun Rus gübresine yönelik yaptırımları kaldırma kararına yönelik çeşitli eleştirilerde bulunan Putin, “Elbette bu yaptırımların kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Komisyon yaptırımları sadece Avrupa Birliği ülkeleri için kaldırdı. Sadece onlar gübremizi alabiliyor. Peki dünyanın en yoksul ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler ne olacak?” değerlendirmesini yaptı.

Putin, Avrupa limanlarında yaptırımlardan ötürü önemli miktarda Rus gübresinin biriktiğini vurgulayarak “Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini, gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız.” dedi.

ŞİÖ oturumunda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun da sürece katkıda bulunması çağrısı yapan Putin, “BM Genel Sekreterliğinden, AB Komisyonunu bu kısıtlamaları kaldırılması konusunda etkilemesini rica ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23