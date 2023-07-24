  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Putin'den Afrika'ya tahıl garantisi
Ekonomi

Putin'den Afrika'ya tahıl garantisi

Yeniakit Publisher
2023-07-24 13:36:00 -
Putin'den Afrika'ya tahıl garantisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika ülkelerine Ukrayna'dan temin edemedikleri tahılı ticari ya da ücretsiz şekilde gönderebilecekleri sözünü verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika ülkelerine Ukrayna'dan temin edemedikleri tahılı ticari ya da ücretsiz şekilde gönderebilecekleri sözünü verdi.

Putin, 27-28 Temmuz'da St. Petersburg'da yapılacak Rusya-Afrika Zirvesi'ne ilişkin yazdığı makalede, ülkesinin tahıl anlaşmasından çekilmesinin Afrika ülkelerini olumsuz etkilemeyeceğini belirtti.

ABD ve Avrupalı iş çevrelerinin tahıl anlaşmasını zenginleşmek için kullandığını ve Ukrayna tahılının yüzde 70'inin yüksek ve üst orta sınıf gelirli ülkelere gittiğini savunan Putin, Etiyopya, Sudan, Somali, Yemen ve Afganistan gibi ülkelerin anlaşma çerçevesinde giden Ukrayna tahılının sadece yüzde 3'ünü aldığını vurguladı.

Putin, ülkesinin bu yıl rekor bir hasat beklediğine değinerek, "Ülkemizin, Ukrayna tahılını hem ticari hem de bedelsiz olarak ikame edebileceğinin güvencesini vermek istiyorum." ifadesini kullandı.

Ülkesinin 2022'de Afrika'ya 11,5 milyon ton tahıl gönderdiğini aktaran Putin, 2023'ün ilk yarısında da 10 milyon ton tahıl gönderdiğini hatırlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23