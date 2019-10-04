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Putin'den ABD'ye suçlama: Bize kazık attınız!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile krize neden olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvet Anlaşması'na ilişkin, "Bize kazık attıkları veya kazık atmaya çalıştıkları ortada." dedi.

04 Ekim 2019 Cuma 09:12
Putin'den ABD'ye suçlama: Bize kazık attınız!

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “ABD'nin, anlaşmadan çıktıktan çok kısa süre sonra kara bazlı orta menzilli füzeyi test etmesi, onların uzun zamandır bunun üzerinde çalıştığını gösteriyor” dedi.

Sputnik’in aktardığına göre böyle bir füzeyi iki ayda geliştirip, üretip teste hazır duruma getirmenin mümkün olmadığını vurgulayan Rus lider, “Bu, en az birkaç yıldır çalıştıklarını gösteriyor. Diğer her şey, çıkış yolunu bulmaktı, nitekim buldular” ifadelerini kullandı.

"Kazık attıkları ortada"

Ancak ABD'nin ‘iyi bir bahane bulamadığını’ dile getiren Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü Rusya'yı, bir şeyleri ihlal etmekle suçlamak için bir neden yoktu. Aksine, biz hep Aegis sistemlerinin kara bazlı orta menzilli füzeleri fırlatmaya uygun olmadığı söylendi. Aegis sistemleri artık Avrupa'da, Romanya'ya konuşlandırıldı, yakında Polonya'ya konuşlandırılacak. Bu füzelerin böyle kullanılamayacağını söylüyorlardı, oysa sonra Aegis fırlatma sistemlerinin orta menzilli füzeleri fırlatmak için kullanıldığını duyurdular.

Putin, “Bari arayı biraz daha uzun tutsalardı. Bize kazık attıkları veya kazık atmaya çalıştıkları ortada. Sonra bunu itiraf ettiler. Neyse sorun bu değil. Sorun şu ki, durum daha iyi olmadı” diye ekledi.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 09:12
  1. Rusya
  2. ABD
  3. füze denemesi

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