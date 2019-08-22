Putin’den ABD’ye sert cevap! ‘Aynı şekilde karşılık veririz’

ABD ve Rusya arasında gerilim sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin, INF'nin iptali sonrası yaptığı füze denemesine aynı şekilde yanıt vereceklerini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının Finlandiya’dan geçen kısmı için Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi, görüşmenin ardından Finlandiyalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD yeni füzesini denemek için INF’den ayrıldı

ABD’nin, Orta Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) yeni füzelerini denemek için ayrıldığını ve Washington’un bu adımının Rusya’yı hayal kırıklığına uğrattığını kaydeden Putin, şöyle konuştu:

“Gördüklerimizden hayal kırıklığına uğradığımızı söyleyebilirim. Karadan ateşlenen orta menzilli füze ile denemeler, şüphesiz genel olarak dünyada ve özellikle Avrupa’da güvenlik durumunu geriyor, kaldı ki bu INF anlaşmasına aykırı bir şey. Birincisi, Amerikalılar bu füzeyi, anlaşmadan ayrıldıklarını duyurduktan sonra çok hızlı bir şekilde denedi. Bununla ilgili olarak, bu füzenin üzerindeki çalışmaların, anlaşmadan ayrılmak için bahane arayışlarından önce başladığını düşünmemiz için tüm gerekçeler ortada.”

Aynı şekilde karşılık verecekler

Putin, ABD’nin füze denemesine yönelik eylemlerine Rusya’nın, aynı şekilde karşılık vermek üzere gerekli adımları atacağını kaydetti.Rus lider, “Finlandiya Cumhurbaşkanı’na katılıyorum, bu konularda şüphesiz diyalog gerekiyor. Şimdilik böyle bir diyalog yok. Biz (ABD’nin) bu adımları karşısında aynı şekilde yanıt vereceğiz. Diyaloğun başlaması ile ilgili önerilerimizi sunduk. Aynı bakış açısına sahibiz. Avrupalılarla da, Amerikalılarla da bu konuları müzakere etmeye hazırız, fakat Rusya’nın güvenliği bir şekilde sağlanmış olacak” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu konuyu daha önce konuşmuştuk, ben birçok kez bunu söyledim. Geçen gün Marsilya’da da söyledim ve bugün de Helsinki’de yineleyebilirim. Rusya füze konuşlandırmayacak, fakat dünyanın şu veya bu bölgesinde Amerikan yapımı olan bu saldırı sistemleri ortaya çıkıncaya kadar elbette ki orta ve kısa menzilli bu sistemlerin üzerinde çalışacağız.”