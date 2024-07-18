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Ekonomi Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi arasında petrol görüşmesi! Fiyatlara etki edecek mi?
Ekonomi

Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi arasında petrol görüşmesi! Fiyatlara etki edecek mi?

Yeniakit Publisher
2024-07-18 01:24:00 -
Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi arasında petrol görüşmesi! Fiyatlara etki edecek mi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile enerji piyasasındaki durumu görüştü. Görüşmede petrol fiyatlarında etkili olan OPEC+ çerçevesinde yakın koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Selman gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya ile Suudi Arabistan arasında karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarının gözetilmesi ilkelerine dayalı olarak dostane ilişkilerde ulaşılan seviyeyi takdir etti.

Siyasi, ticari, ekonomik ve enerji alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğiyle ilgili bir dizi güncel konulara değinilen görüşmede, enerji piyasasında istikrarın sağlanması amacıyla OPEC+ çerçevesinde yakın koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Görüşmede, çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Kaynak: AA

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