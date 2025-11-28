  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Tunç’tan HSK eleştirilerine sert yanıt: Geçmişteki 'al gülüm ver gülüm' sistemine baksınlar

Yunan gazetesinden TF-2000 itirafı “Akdeniz’deki dengeleri bozacak” Donanmanın omurgası

Bakan Uraloğlu açıkladı! Sosyal medyaya yaş sınırlaması geliyor

Almanlardan vicdansızlık: Almanya Ezidileri kovuyor

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Çok şükür eğitim sistemindeki virüsleri temizledik!

Bakan Fidan Alman meslektaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu

MHP’li Semih Yalçın arka planı açıkladı! CHP terörsüz Türkiye komisyonuna neden girdi?

Akit TV Ana haberde Erkan Tan dönemi! Cesur, adil ve milletten yana…

İşte Türkiye bu! Hem kazanır hem de kazandırır

Papa Leo’nun Ankara temaslarında dikkat çeken stratejik mesaj! Dünya basını zamanlaması manidar diyerek duyurdu
Dünya Putin onayladı! Rusya'da KDV oranı yükselecek
Dünya

Putin onayladı! Rusya'da KDV oranı yükselecek

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Putin onayladı! Rusya'da KDV oranı yükselecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı kararnameye göre; ülkede KDV oranı yüzde 22'ye çıkacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede KDV oranının 2026'dan itibaren yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki KDV oranı 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 20'den yüzde 22'ye yükselecek, sosyal açıdan önemli sayılan ürünlerde ise yüzde 10 seviyesinde kalmaya devam edecek.

Rusya Maliye Bakanlığı verilerine göre, ülkede bütçe açığı artan harcamalarla yılın ilk 10 ayında 4,2 trilyon rubleye (yaklaşık 51,9 milyar dolar) ulaştı.

 

Rusya'da bütçe giderleri özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli oranda artış kaydetti.

Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlar da ülkenin petrol ve doğal gazda Avrupa pazarını önemli oranda kaybetmesine yol açtı.

Trump, Rusya-Ukrayna barış süreci açıklaması
Trump, Rusya-Ukrayna barış süreci açıklaması

Dünya

Trump, Rusya-Ukrayna barış süreci açıklaması

Rutte: Tehlike kapıda! Rusya durmayacak, Avrupa hazırlıklı olmalı
Rutte: Tehlike kapıda! Rusya durmayacak, Avrupa hazırlıklı olmalı

Dünya

Rutte: Tehlike kapıda! Rusya durmayacak, Avrupa hazırlıklı olmalı

Rusya Avrupa'yı vuracak mı? Putin planını açıkladı
Rusya Avrupa'yı vuracak mı? Putin planını açıkladı

Dünya

Rusya Avrupa'yı vuracak mı? Putin planını açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23