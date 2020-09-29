Putin ne zaman aşı olacağını açıkladı

Güney Kore Başkanı Moon Jae-in ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Kore ziyareti öncesinde koronavirüs aşısı yapmayı planladığını açıkladı.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Putin’in, “Güney Kore’ye geleceğim. Şahsen Rus aşısını yapıp geleceğim” dediği belirtildi.

Güney Kore lideri, Putin'i ülkesine davet etti. Kremlin tarafından Putin ve Moon arasında gerçekleşen telefon görüşmesiyle ilgili bir bilgi verilmedi.

11 Ağustos’ta N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının tescil edildiğini açıklayan Rusya Devlet Başkanı Putin, aşı olmak için istekli göründü.