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Dünya Putin, Kuzey Kore yolcusu
Dünya

Putin, Kuzey Kore yolcusu

Yeniakit Publisher
2023-09-14 17:11:00 -
Putin, Kuzey Kore yolcusu

Rusya'yı ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim, Putin'i ülkesine davet etti. Putin de daveti kabul etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pyongyang ziyareti davetini kabul etti.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, bu daveti Putin ile 4 yılı aşkın süredir ilk kez bir araya geldikleri Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçniy Uzay Üssü'nde düzenlenen zirveden sonra yaptı.

Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ikili işbirliği ve ilişkileri daha yüksek seviyeye çıkarmak için "önemli" bir fırsat olduğunu söyleyen Kim, Putin'i "uygun bir zamanda" Kuzey Kore'ye davet etti.

Açıklamada, Putin'in bu daveti kabul ettiği bildirildi.

Kim ile Putin bir araya geldi

Kim, Putin ile dün Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.
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Yeni üssün tesislerini gezen iki lider, "Angara" uzay roket kompleksi fırlatma aracının montaj atölyesi, "Soyuz-2" uzay aracının fırlatma kompleksi ve "Angara" aracı için yapım aşamasında olan fırlatma kompleksini incelemişti.

Kim, Rusya'nın uzay gücü oluşturma konusundaki bugününü ve geleceğini kendi gözleriyle gördüğünü belirterek çok özel bir zamanda, uzay gücünün tam kalbinde, Rusya'da bir toplantı gerçekleştirdiklerini söylemişti.

Kim ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.

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