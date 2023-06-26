Putin isyanı fırsata çevirdi! Wagner’e kilit Prigojin’e sürgün

TAHSİN HAN

Tüm dünyanın ve özellikle batı dünyasının elini ovuşturarak beklediği Rusya’daki krizi biterken, Vladimir Putin istediğini aldı.

İki gece önce Wagner isyan yürüyüşüne başlarken Putin, eski müttefiki olan Prigojin’i ihanetle, silahlı isyan başlatmakla ve “ülkeyi sırtından bıçaklamakla” suçladı. Cumartesi gece saatlerinde, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun hem Putin hem de Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin’le telefon görüşmeleri yapıp anlaşma sağlaması ve krizi bitirmesi Kremlin’i rahatlatırken Putin bu anlaşmada krizi tamamen bitirme konusudaki stratejisini de kabul ettirdi. Wagner hakkında açılan davaları gere çekme kaydıyla Prigojin’i sürgün eden ve paralı asker şirketi Wagner’i kapatan Putin, misilerine de Ukrayna’da savaşmaları için Savunma Bakanlığı ile anlaşma yapmanın önünü açtı. Cezaevlerindeki suçluları bile sözleşmeyle cepheye gönderen Putin, Wagner lideriyle yapılan anlaşmayla 30 bin civarında profesyonel bir asker grubunu bünyesine katmanın yanı sıra büyük bir krizi de bitirmenin de rahatlığına ulaştı.

Prigojin: Putin'e karşı değilim

Prigojin’in Lukaşenko’ya isyan hamlesini bir darbe girişimi değil, “adalet yürüyüşü” olarak tanımlamakla ısrar ettiği ve hiçbir şekilde Putin’in liderliğine karşı olmadığını beyan etti.

Putin yakın dostu olan Lukaşenko’yu da kırmayarak iç çatışma riskini ortadan kaldırırken yapılan anlaşmanın maddeleri Kremlin’in istediği gibi oldu. Buna göre Prigojin Belarus’a sürgün edildi ve artık orada yaşayacak. İsteyen Wagner paralı askerleri ise Rus ordusuna entegre edilecek.

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Kremlin de anlaşmayı açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı basın toplantısıyla krizin bittiğini ve bunun için Lukaşenko’ya teşekkür ettiklerini söyledi. Lukaşenko’nun Wagner’in kurucusu Prigojin’i yaklaşık 20 yıldır tanıdığını belirten Peskov, “Bu arabuluculuk Lukaşenko’nun şahsi teklifi idi. Bu teklif Putin tarafından kabul edildi. Belarus gerilimi büyümeden bitirmesi nedeniyle minnettarız” diye konuştu.

Peskov, “Sonuç olarak Wagner’in kendi kamplarına döneceği konusunda anlaşma sağlandı. Bazıları isteği üzerine Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacak. Bu husus, Wagner’in harekatına katılmayanları ilgilendiriyor. İsyana katılan Wagner savaşçıları ise takip edilmeyecek. Prigojin’e yönelik açılan ceza davası kapanacak. Prigojin Belarus’a gidecek” diyerek anlaşmayı duyurdu.