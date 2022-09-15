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Dünya Putin gaz kriziyle boğuşan Avrupa'ya son darbesini indirdi
Dünya

Putin gaz kriziyle boğuşan Avrupa'ya son darbesini indirdi

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı Batı'nın yaptırımları devam ederken Vladimir Putin ise yaptırımlara karşılık olarak Avrupa'ya gaz akışını kesmişti. Yaklaşan kış öncesi kara kara düşünen Avrupa'ya Putin'den bir darbe daha geldi. Rusya, Avrupa Birliği'ne gaz ihracatının bu yıl 150 milyar metreküpten 50 milyar metreküp düşeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 18:06:00 -
Putin gaz kriziyle boğuşan Avrupa'ya son darbesini indirdi

Ukrayna'ya 24 Şubat'ta giren ve aylardır bu savaşı sürdüren Rusya'ya karşı Batı ülkeleri, art arda uyguladığı yaptırımlara devam ediyor. Bu yaptırımlara karşılık olarak Rusya ise kendisine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine doğal gaz akışını durdurdu.

Kışı nasıl geçireceklerini planlıyorlar

Rusya'nın bu yaptırımı sonrası Avrupa ülkeleri, Rusya'dan aldığı doğal gazı farklı ülkelerden ithal edebilmek arayışlarına başladı. Öte yandan doğal gaz fiyatlarında artış uygulayarak vatandaşlarına tasarruf uyarıları yapmaya başladı.

Rus gaz devi Gazprom ise, Kuzey Akımı doğalgaz boru hattını planlandığı gibi Avrupa'ya yeniden açılmayacağını açıkladı.

"Batı bu kış donmuş olacak"

Süreç devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Uzakdoğu bölgesindeki Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nun genel kurul toplantısında konuşarak Batı'ya bir kez daha meydan okudu.

Açıklamalarında Putin, "Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak" ifadelerini kullandı.

İhracatı azaltacaklar

Gelişmeler merakla takip edilirken Rusya Başbakanı Aleksandr Novak, Rusya'nın AB'ye gaz ihracatının bu yıl 150 milyar metreküpten 50 milyar metreküp düşeceğini duyurdu. Geçen yıl, Rusya'nın AB'ye gaz ihracatı 150 milyar metreküp civarındaydı.

 

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Yorumlar

Deli

Ah Putin kendi ayağına sıktın, batının tuzağına düştün, dünyaya yetecek gaz ve petrole rağmen izole edildin. Evet batı ikiyüzlüdür sahtekardır tuzak kurar, arkadan iş çevirir. Eğer Rusya da diz çökerse üst akla yazık olur.
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