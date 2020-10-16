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Aktüel Putin, ABD ile yaptıkları "New START" anlaşmasının 1 seneliğine koşulsuz uzatılmasını teklif etti
Aktüel

Putin, ABD ile yaptıkları "New START" anlaşmasının 1 seneliğine koşulsuz uzatılmasını teklif etti

Yeniakit Publisher
2020-10-16 15:35:03 -
Putin, ABD ile yaptıkları "New START" anlaşmasının 1 seneliğine koşulsuz uzatılmasını teklif etti

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile yaptıkları Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) 1 seneliğine koşulsuz uzatılmasını teklif etti.

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda, ABD ile Rusya arasında 2010'da Çekya'nın başkenti Prag'da imzalanan New START anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

New START'ın şimdiye kadar "düzgün" çalıştığını ve silah yarışmasını engellediğini belirten Putin, "Bu anlaşma ortadan kalkarsa ve benzer bir anlaşmayla değiştirilmezse çok üzücü olur." dedi.

Putin, ABD'nin henüz sahip olmadığı silah türünü ürettiklerine dikkati çekerek, "Bunu da istişare etmeyi reddetmiyoruz." ifadesini kullandı.

New START-3 anlaşmasının uzatılması gerektiğinin altını çizen Putin, "Bu anlaşmayı herhangi bir koşul olmaksızın en az 1 seneliğine uzatılmasını teklif ediyorum." diye konuştu.

Putin, bu bağlamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a "ABD ortaklarıyla görüşmeleri sürdürme" talimatını verdi.

- "ABD tarafına tekliflerimizi sunduk"

Bakan Lavrov da konuya ilişkin ABD'li meslektaşlarıyla temasları sürdürdüklerine işaret ederek, "Yeni anlaşmalar üzerinde çalışmaya hazırız. Stratejik istikrar konusunda kapsamlı yaklaşımın geliştirilmesiyle ilgili ABD tarafına tekliflerimizi sunduk." dedi.

New START-3 anlaşmasının 4 Şubat 2021'de sona ereceğine dikkati çeken Lavrov, bu konuda "kritik" durumun oluştuğunu vurguladı.

Lavrov, "Anlaşmanın koşulsuz uzatılmasıyla ilgili çalışmalar henüz başlamadı." ifadelerini kullandı.

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